Italian Certificate Awards 2024: questa sera i nomi dei vincitori della XVIII edizione

È partito il conto alla rovescia per la cerimonia di premiazione di oggi 6 febbraio, a partire dalle ore 18, che nella prestigiosa cornice di Palazzo Mezzanotte, sotto il cappello del Certificate Journal e con il patrocinio di ACEPI e Borsa Italiana, incoronerà i vincitori degli Italian Certificate Awards 2024. Tra i media partener troviamo anche FinanzaOnline, mentre Wall Street Italia consegnerà i premi ai vincitori.

Chiuse le votazioni dedicate al pubblico, che hanno dato vita alla top selection, la parola ora passa alla giuria specializzata che definirà la classifica finale. Numerose le novità introdotte in questa XVIII edizione degli Italian Certificate Awards.

Importanti traguardi raggiunti nel 2024

Nel 2024 il segmento dei certificati ha raggiunto importanti traguardi, non solo in termini numerici ma anche di importanza nei portafogli degli investitori italiani. Infatti, dietro solo ai BTP, i certificati sono gli strumenti più presenti nei portafogli di amministrato, a dimostrazione di come il grande sforzo di formazione e informazione di tutti i protagonisti stia venendo ripagato.

Al termine del 2024, i certificati di investimento disponibili in negoziazione su SeDeX e Cert-X erano più di 10 mila, più del doppio rispetto a fine 2019, e più di 5800 sono state le nuove emissioni nell’anno. Anche gli scambi e il turnover sono cresciuti e, rispetto al 2023, guardando al solo segmento investment, registrano incrementi rispettivamente del 45% e del 70%. Numeri che al termine del terzo trimestre del 2024 consentivano, secondo i dati pubblicati da Eusipa, all’Italia di essere il primo mercato europeo.

Le novità di questa edizione

Un percorso di crescita che rende ancora più prestigiosi e ambiti i premi degli Italian Certificate Awards, giunti alla XVIII edizione, che verranno assegnati nel corso della cerimonia di premiazione che si terrà oggi 6 febbraio 2025, a partire dalle ore 18.

Saranno assegnati 27 premi (7 in più dello scorso anno) in diverse categorie, che seguono in parte la classificazione adottata dall’Associazione degli emittenti di certificati e prodotti di investimento (Acepi) e da Eusipa, l’Associazione Europea. Confermate le 21 categorie dell’ultima edizione, che vedono in gara emittenti, distributori e prodotti del mondo dei certificati. Anche per quest’anno è prevista l’attribuzione dei premi in 9 categorie sulla base delle statistiche elaborate da Borsa Italiana per i mercati SeDeX e Cert-X.

In particolare, tra le nuove categorie, il Miglior Emittente AMC premierà l’emittente che, secondo la classificazione adottata da Acepi e sulla base dei dati raccolti ed elaborati da Borsa Italiana, nel Periodo di Valutazione ha totalizzato il maggior numero di volumi con la somma degli AMC o Strategic Certificate quotati su SeDeX e Cert-X.

Tra le novità che riguardano i premi assegnati sulla base della valutazione della giuria specializzata troviamo il Premio speciale migliore Trading House, il Premio Best Educational e il Premio speciale Digital Media mentre saranno aperte anche alle votazioni del pubblico le nuove categorie di premio del Miglior certificato Low Strike, Miglior certificato Callable e del Miglior Sito Web Emittente.

I nomi della giuria specializzata

I premi saranno attribuiti sulla base dei voti del pubblico e di una giuria specializzata. Nella settimana dal 19 gennaio al 26 gennaio, il pubblico dei lettori del Certificate Journal e di tutti gli investitori e appassionati hanno espresso la propria preferenza sul sito dedicato www.italiancertificateawards.eu , contribuendo attivamente alla creazione della prima selezione per l’assegnazione dei premi finali su 13 categorie.

A decretare i vincitori sarà poi la giuria specializzata che conferma la presenza dei massimi esperti del settore quali Gabriele Bellelli, trader e consulente finanziario indipendente, Giovanni Cuniberti, amministratore delegato della Cuniberti&Partners Sim Spa e docente all’Università degli studi di Torino, Pietro Di Lorenzo, fondatore e amministratore di SOS Trader, e Giuseppe Romano, direttore Ufficio Studi e Ricerche Consultique.

Ricordiamo che sono stati ammessi alla candidatura solo i certificati che sono stati emessi nel periodo di valutazione che va dal 1° agosto 2023 al 30 novembre 2024.

Per maggiori informazioni visita il sito dedicato: www.italiancertificateawards.eu.