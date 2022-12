Italia: a novembre PMI manifatturiero in lieve aumento a 48,4 punti

Nel mese di novembre l’indice PMI manifatturiero dell’Italia segna 48,4 punti da 47 attesi e 46,5 precedenti. Lo rivela S&P Global secondo cui “il settore manifatturiero italiano è rimasto impantanato in una fase di contrazione durante il penultimo mese dell’anno. La produzione industriale ha continuato a diminuire in un contesto di contrazione sostenuta, anche se più lenta, dei nuovi ordini”. “Tuttavia, le aspettative sulla produzione da qui a 12 mesi sono ancora molto contenute rispetto agli standard storici, con le aziende che citano le preoccupazioni per le prospettive economiche a breve termine e le pressioni inflazionistiche. In effetti, gli ultimi dati PMI indicano che il settore manifatturiero si trova ancora in difficoltà mentre l’anno volge al termine” concludono.