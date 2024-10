Italgas: utile netto adjusted sale a 361,7 mln nei 9 mesi

Italgas ha annunciato di avere chiuso i primi nove mesi del 2024 con un utile netto adjusted attribuibile al gruppo pari a 361,7 milioni di euro, in crescita del 14,2% rispetto all’analogo periodo dell’anno passato. I ricavi regolati distribuzione gas adjusted sono pari a 1.211,6 milioni (+11,5%) e i ricavi totali adjusted a 1.309,3 milioni. Nel periodo in esame l’ebitda adjusted si attesta a 1.009,3 milioni (+10,9%) e l’ebit adjusted sale del 12,8% a 605,6 milioni.

“Il piano strategico 2024-2030, che contiene l’integrazione di 2i Rete Gas e l’impiego diffuso dell’intelligenza artificiale in tutte le attività del Gruppo, disegna ulteriori e più ambiziosi traguardi in termini di investimenti, raggiungimento degli obiettivi della transizione ecologica e creazione di valore per tutti i nostri stakeholder”, commenta l’a.d. Paolo Gallo.