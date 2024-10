Piazza Affari parte bene, Saipem in vetta al Ftse Mib

Scambi positivi in avvio di contrattazioni per Piazza Affari che rimette nel mirino i 35mila punti. L’indice Ftse Mib sale dello 0,7% circa a quota 34.935,59 punti, con Saipem che dopo essere stata sospesa al rialzo adesso è in vetta al listino con un +3 dopo la trimestrale migliore delle attese e la nuova guidance per il 2024. Segno positivo anche per Stellantis e STMicroelectronics. Sul fondo c’è invece Nexi, al momento unico segno meno con moderato ribasso dello 0,07%.

L’attenzione degli investitori è oggi focalizzata sulla stagione delle trimestrali, ma anche sull’imminente uscita degli indici Pmi per la zona euro per il mese di ottobre. Un dato molto atteso visto che la debole lettura di settembre aveva rappresentato una delle condizioni per il terzo taglio dei tassi da parte della Bce nel meeting di una settimana fa.

Lato trimestrali, oggi sono sotto la lente i conti di Tesla, Renault e Saipem (pubblicati nelle ultime ore). Domani si attendono anche i numeri di Eni e Sanofi in Europa.

Sul fronte obbligazionario, lo spread Btp-Bund si attesta a 121 punti base, con il decennale italiano in discesa al 3,49% e il benchmark tedesco al 2,28%.

Lato commodity, il petrolio Brent viaggia in rialzo e sopra i 76 dollari al barile, mentre l’oro continua la sua marcia rialzista (dopo i recenti record) e viaggia in area i 2.748 dollari l’oncia. Sul Forex, il cambio euro/dollaro risale a quota 1,0786.