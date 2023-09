Istat: in ripresa la spesa in Ricerca&Sviluppo in Italia nel 2023

Nel contesto della Ricerca&Sviluppo in Italia, l’Istat, attraverso una stima preliminare, prevede un ritorno alla crescita nel 2023. Questo aumento sarà guidato principalmente da soggetti privati e pubblici che effettuano la ricerca intra muros, ovvero con risorse e strumenti interni.

Nel 2021, la spesa complessiva per Ricerca&Sviluppo ha raggiunto i 26 miliardi di euro, registrando un incremento del 3,8% rispetto all’anno precedente. Tuttavia, i dati preliminari del 2022 indicano una contrazione del 2,9% per le aziende, mentre istituzioni pubbliche e organizzazioni non profit mostrano una crescita del 5,6% e del 4,3% rispettivamente.

Per il 2023, le previsioni indicano una ripresa della spesa delle imprese, con un incremento previsto del 5,2%, portando il totale a circa 16 miliardi di euro. Inoltre, si prevede un’accelerazione della crescita nelle istituzioni pubbliche e nel non profit, con un aumento del 1,2% e dell’8,6% rispettivamente. Nonostante queste previsioni positive, la spesa delle aziende, che rappresenta circa il 60% del totale, non dovrebbe raggiungere i livelli pre-Covid del 2019, che erano di 16,6 miliardi di euro.