Ryanair Dac sotto inchiesta dell’AGCM per possibile abuso di posizione dominante

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha iniziato un’indagine su Ryanair Dac, leader nel settore del trasporto aereo di linea passeggeri per voli domestici e internazionali dall’Italia. L’azione è stata intrapresa a seguito di numerose segnalazioni ricevute da maggio, suggerendo possibili pratiche anti-concorrenziali da parte della compagnia aerea.

L’AGCM sospetta che Ryanair stia sfruttando la sua posizione dominante per ampliare la sua offerta di servizi turistici, come alloggi in hotel e noleggio auto. Questo potrebbe danneggiare le agenzie di viaggio, sia online che fisiche, e i clienti che utilizzano questi servizi per acquistare tali prestazioni.