Istat: in aumento investimenti edilizi di 32 miliardi nel 2022

L’Istat ha recentemente fornito delle stime riguardanti gli investimenti addizionali in costruzioni indotti dagli incentivi fiscali agli interventi edilizi. Secondo l’istituto, si prevede un aumento di 758 milioni di euro per il 2020, 18,6 miliardi per il 2021 e 32,0 miliardi per il 2022. Questi dati sono stati presentati dalla Commissione Bilancio della Camera, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sugli effetti macroeconomici e di finanza pubblica derivanti dagli incentivi fiscali in materia edilizia.

Di questi 15,6 miliardi di euro, poco più della metà si concentrano nel settore delle costruzioni, con uno stimolo al valore aggiunto del settore pari al 10,1 per cento. Questo dato evidenzia l’importanza degli incentivi fiscali per il rilancio dell’edilizia e il conseguente impatto positivo sull’economia italiana nel suo complesso.