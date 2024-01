Iran sequestra una petroliera coinvolta in una disputa con gli USA al largo delle coste dell’Oman

L’Iran ha catturato una petroliera precedentemente coinvolta in una disputa tra Washington e Teheran per il trasporto di greggio autorizzato dagli Stati Uniti, come hanno dichiarato i media statali iraniani.

La marina iraniana ha sequestrato la nave St. Nikolas nel Golfo di Oman, ha dichiarato l’Agenzia di stampa della Repubblica Islamica, gestita dallo Stato, dopo aver consegnato il greggio iraniano alle autorità statunitensi in seguito ad accuse di violazione delle sanzioni.