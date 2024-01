Citigroup: oneri e riserve raggiungono 3,8 miliardi di dollari nel quarto trimestre

Citigroup ha annunciato l’acquisizione di oneri e riserve del valore di circa $3.8 miliardi. Questi saranno inclusi nei risultati finanziari del quarto trimestre dell’istituto, come riportato in un recente filing inviato alla SEC. Tale rapporto arriva in previsione della dichiarazione trimestrale che sarà resa pubblica domani, venerdì 11 gennaio.

Analizzando più da vicino, si evidenzia che Citigroup ha segnalato un incremento di $1.3 miliardi nelle riserve per il trimestre. Questo aumento è dovuto al rischio di trasferimento legato a esposizioni estere, al di fuori degli Stati Uniti. Le esposizioni di maggior rilievo si trovano in Argentina, con $720 milioni.