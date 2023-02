Investlinx lancia su Borsa Italiana i suoi primi due ETF a gestione attiva e diversificati

Sbarcano in Italia i primi Etf targati Investlinx, la prima investment management company europea a creare ETF a gestione attiva che offrono portafogli diversificati composti sia da titoli azionari che obbligazionari che non fanno riferimento ad alcun benchmark.

Nel dettaglio, i due Etf quotati oggi su Borsa Italiana sono: l’Investlinx Balanced Income ETF (ticker: LINXB), di cui circa la metà del portafoglio è investita in titoli obbligazionari e l’altra metà in titoli azionari, e l’Investlinx Capital Appreciation ETF (ticker: LINXC) che investe principalmente in titoli azionari di società globali di eccellenza. Entrambi i prodotti offrono per la prima volta in Europa i vantaggi di una gestione attiva e diversificata di un portafoglio attraverso l’uso degli Etf.

Costi vantaggiosi

I costi degli ETF di Investlinx sono nettamente inferiori (più del 50%) alla media dei fondi bilanciati ed azionari distribuiti in Italia.

L’obiettivo della società nel medio periodo è quello di quotare i propri ETFs su altri mercati europei e di ampliare l’offerta con il lancio di nuovi prodotti in grado di soddisfare molteplici obiettivi di rendimento e propensione al rischio degli investitori.

Anche Exor tra gli azionisti

La società è stata fondata da Mario Bonaccorso, manager con oltre di 20 anni di esperienza a livello internazionale nel settore dell’investment management ed è guidata dal CEO Matteo Solfanelli, manager con 15 anni di esperienza professionale nel Gruppo Azimut.

Nell’azionariato della Società figura come azionista di minoranza anche Exor N.V., che ha anche investito il proprio capitale nei due ETF di Investlinx.

“Portiamo sul mercato una realtà nuova che darà agli investitori la possibilità di beneficiare di portafogli diversificati gestiti attivamente attraverso ETF semplici e a costi contenuti. Abbiamo selezionato a livello azionario società di qualità con un vantaggio competitivo sostenibile, specie nel tech, sanità e beni di consumo”, commenta Matteo Solfanelli, CEO di Investlinx. “Nell’obbligazionario invece ricerchiamo principalmente un profilo rischio/rendimento ottimale, che al momento posiziona i nostri prodotti su obbligazioni a breve scadenza e con elevata qualità del credito”.

“Siamo davvero orgogliosi di cominciare il nostro percorso dall’Italia, quotando i primi nostri ETF su Borsa Italiana, e di portare sul mercato europeo del risparmio gestito un’offerta innovativa, dando la possibilità agli investitori, sia istituzionali che retail, di ampliare le proprie scelte di investimento mediante portafogli globali e diversificati acquistabili come ETF”, commenta Mario Bonaccorso, Founder di Investlinx.

“A fine 2022 l’AUM degli ETF attivi ha raggiunto il massimo storico chiudendo il dodicesimo anno consecutivo in crescita, a conferma della centralità nel panorama europeo del mercato ETFplus. Siamo felici di dare il benvenuto a Investlinx che debutta oggi con 2 ETF innovativi che offrono i vantaggi di una gestione attiva e diversificata”, ha aggiunto Silvia Bosoni, Group Head of ETFs, Euronext.