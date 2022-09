Investire al rialzo o al ribasso sul petrolio con gli Etc di Société Générale

L’attuale crisi energetica e inflattiva continua a mettere sotto pressione l’intero comparto delle materie prime e in particolar modo quelle energetiche come il petrolio; ma come possiamo investire sull’oro nero per sfruttare l’elevata volatilità dell’ultimo periodo?

Société Générale (SG) offre diverse soluzioni per posizionarsi sui future del petrolio tramite ETC sia in chiave speculativa che in ottica di investimento.

Diverse combinazioni di investimento

Questi prodotti, la cui gamma è stata aggiornata a marzo di quest’anno con nuove quotazioni sul segmento ETFplus di Borsa Italiana, consentono di esporsi al rialzo o al ribasso sui contratti future del Brent o del Wti. Gli ETC di SG non hanno una scadenza predefinita (open-end) e offrono agli investitori diverse combinazioni di investimento in quanto essi sono disponibili nelle versioni senza leva oppure con leve giornaliere che arrivano fino a tre volte al rialzo o al ribasso (+/- 3x).

ETC e future

Come dicevamo in questo caso l’esposizione al petrolio avviene tramite gli ETC basati sui contratti future del petrolio, strumenti innovativi che hanno come principale vantaggio quello di replicare le performance dell’asset sottostante, permettendo allo stesso tempo agli investitori di operare su diversi orizzonti temporali e senza possedere fisicamente il bene in oggetto.

Bisogna considerare che il prezzo di un singolo ETC è basso se confrontato al margine che viene richiesto per operare direttamente con i contratti futures e questo rappresenta un vantaggio per chi non dispone di somme particolarmente elevate ma che vuole diversificare comunque il proprio portafoglio d’investimento. Inoltre, utilizzando gli ETC non è necessario effettuare il cosiddetto “rollover” poiché i sottostanti contratti future in scadenza vengono sostituiti dai contratti successivi da SG direttamente all’interno del prodotto.

Più tutela all’investitore

Un’altra caratteristica fondamentale di questi strumenti è che gli ETC di SG sono strumenti collateralizzati al 105% su base giornaliera. Ciò significa che, per ciascun ETC, il valore delle attività poste a garanzia è ribilanciato giornalmente in modo tale da essere pari al 105% del valore di mercato dell’ETC, mitigando così il rischio di controparte.

Non solo ETC sul petrolio

A titolo di esempio, l’ETC con ISIN XS2425318768 permette di prendere una posizione al rialzo sul Brent Future con una leva fissa pari a 3 volte, il che lo rende uno strumento particolarmente indicato per un’operatività intraday. Al contrario, i prodotti senza leva come ad esempio l’ISIN XS2425316127 possono essere usati per aprire posizioni di più ampio respiro sul petrolio.

Infine, ricordiamo che il petrolio (sia Brent che WTI) è negoziato in dollari, mentre gli SG ETC sono scambiati in euro e questo rende tali prodotti sensibili anche alle oscillazioni del cambio euro/dollaro. In questo senso, si segnala che all’interno della gamma di ETC di SG è presente un EUR Hedged (ISIN XS1526243529), prodotto costruito per offrire protezione dal rischio cambio, opzione interessante per chi crede in una prossima svalutazione del dollaro.