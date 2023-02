Intred: fatturato +12,8% a 45,5 mln nel 2022

Il Cda di Intred, operatore di telecomunicazioni, ha esaminato il fatturato al 31 dicembre 2022, non sottoposto a revisione legale, che risulta pari a 45,5 milioni, in crescita del 12,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

L’incremento di fatturato è stato sostenuto principalmente dalle vendite di connessioni in fibra ottica, pari a circa 26,2 milioni, in aumento del 27,2% rispetto al medesimo periodo dello scorso anno. La crescita più consistente si è registrata sui servizi con canoni ricorrenti, core business dell’azienda, che rappresentano circa l’86% del fatturato, pari a 39,3 milioni, con un aumento del 9,3%. I ricavi da prodotti e servizi cosiddetti “una tantum” sono aumentati del 52,5% a € 5,7 milioni, principalmente per effetto dal Bando Scuole.

In termini geografici, le crescite più significative, in valore assoluto, si registrano nelle province di Sondrio (+143,4%), Como (+116,4%), Monza (+67,7%), Milano (+62,1%), Lodi (+61,9%), e Bergamo (+18,2%). Grazie al Bando Scuole, Intred sta espandendo le vendite nelle provincie dove aveva una presenza marginale, questo lo si denota soprattutto dalle vendite nella PA locale e nel settore professionale.

A livello di infrastruttura, nel 2022, la rete in fibra ottica di proprietà continua a crescere, passando dagli oltre 7.300 Km del 31 dicembre 2021 a circa 9.500 Km a fine 2022, con un incremento del 29%.

In merito alla tipologia di clientela, la crescita maggiore deriva dalle vendite nella P.A., con un aumento del 104% a 7,5 milioni, grazie al Bando Scuole. Le vendite nel settore Wholesale registrano un +8,3% a 3,8 milioni.

Gli investimenti del 2022 sono stati pari ad € 39,3 milioni, concentrati principalmente sullo sviluppo della rete di backhauling e di accesso in fibra ottica nella modalità FTTH sul territorio della Lombardia.

La posizione finanziaria netta risulta pari a € 11,5 milioni, rispetto a una positiva di € 5,4 milioni del 31 dicembre 2021. Il “churn rate” sul fatturato è pari al 4,4%.

Per quanto riguarda il Bando Scuole, a fine 2022, sono state attivate oltre 2.200 scuole pari al 55,2% del totale. Inoltre, nel mese di dicembre 2022, si sono avviati i lavori relativi al secondo Bando Scuole e che hanno portato all’attivazione di 11 scuole.