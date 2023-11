Intesa Sanpaolo alza il velo sui conti. Nei primi nove mesi del 2023, per il Gruppo si registra un utile netto in crescita dell’ 85,3% a 6.122 milioni di euro, da 3.303 milioni dei primi nove mesi del 2022 e un risultato corrente lordo in crescita del 67% a 10.072 milioni di euro, da 6.032 milioni dei primi nove mesi del 2022.