Alerion Clean Power: emissione Green Bond per finanziare progetti eolici e fotovoltaici

Alerion Clean Power, leader nel campo delle energie rinnovabili, ha annunciato l’avvio delle procedure per l’emissione di un prestito obbligazionario senior non garantito. Il prestito, non convertibile e non subordinato, avrà un valore massimo di 200 milioni di euro e una durata di 6 anni. Questo strumento finanziario è classificato come Green Bond, evidenziando l’impegno di Alerion nell’ambito della sostenibilità.

Il Green Bond sarà offerto sia al grande pubblico in Italia, sia a investitori qualificati sul territorio nazionale e a investitori istituzionali all’estero. Questo permetterà alla società di raccogliere fondi da una varietà di fonti, ampliando così le sue opportunità di crescita nel settore delle energie rinnovabili.