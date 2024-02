Intesa SanPaolo: utile netto a +76,4% nel 2023

Utile netto in crescita del 76,4% a 7.724 milioni di euro, da 4.379 milioni del 2022 e risultato corrente lordo in crescita del 64,6% a 12.058 milioni di euro, da 7.325 milioni del 2022.

Questi alcuni dei risultati resi noti da Intesa SanPaolo relativi all’esercizio 2023.

Il dividendo per azione complessivo proposto per il 2023, si legge nella nota della banca guidata da Carlo Messina, è pari a 29,60 centesimi di euro, quasi doppio rispetto a 16,39 centesimi corrisposti per il 2022.