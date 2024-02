Anima: nel 2023 utile netto consolidato segna +24%

Ricavi totali consolidati A €368,0 milioni (+7%) e utile netto consolidato a €149,3 milioni (+24%) per il gruppo Anima che oggi ha alzato il velo sui conti del 2023.

“Il 2023 si è chiuso con un’accelerazione del business e delle performance, con buoni riflessi sul nostro conto economico e ottime premesse per l’andamento di quest’anno. I risultati di ANIMA dimostrano una volta di più il valore di un modello basato su diversificazione dei canali associata a solide partnership

strategiche” ha commentato Alessandro Melzi d’Eril, Amministratore Delegato di ANIMA Holding S.p.A. – “Ricorderemo il 2023 anche come l’anno in cui abbiamo acquisito e consolidato Castello e sottoscritto la prossima acquisizione di Kairos Partners: due tasselli importanti per l’espansione verso segmenti di mercato finora meno presidiati come gli investimenti alternativi e il wealth management.”