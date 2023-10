Intesa Sanpaolo: nuovi Certificati Step Down Express Worst Of con Effetto Memoria

Dal 18 ottobre 2023 saranno quotati direttamente sul mercato SeDeX di Borsa Italiana 10 nuovi Certificati Step Down Express Worst Of con Effetto Memoria emessi da Intesa Sanpaolo su azioni italiane, europee e americane.

I nuovi Certificati prevedono la possibilità di ottenere due Premi Fissi iniziali seguiti da Premi Mensili con Effetto Memoria condizionati dall’andamento dell’azione sottostante con la performance peggiore. I Premi, sia condizionati che fissi, vanno da un minimo dello 0,80% (9,60% annualizzato) ad un massimo dell’1,35% (16,20% annualizzato), a seconda del paniere di azioni selezionato.

Inoltre, i nuovi Certificati prevedono, dopo un anno, la possibilità di Rimborso Anticipato nel caso in cui l’azione sottostante con la performance peggiore, nelle relative date di valutazione, abbia un valore maggiore o uguale al Livello di Esercizio Anticipato. Grazie all’effetto Step-Down, il livello di Esercizio Anticipato si riduce del 5% ogni 6 mesi, aumentando la probabilità di rimborso anticipato.

Le caratteristiche principali

I nuovi Certificati Step Down Express Worst Of con Effetto Memoria di Intesa Sanpaolo sono Certificati d’Investimento a Capitale Condizionatamente Protetto con le seguenti caratteristiche: prezzo di emissione pari a 100 Euro, durata di 36 mesi e barriera sul capitale osservata unicamente alla scadenza; prevedono il pagamento di 2 premi fissi indipendentemente dall’andamento del sottostante e la possibilità di ricevere fino a 34 premi condizionati mensili se l’azione sottostante del paniere con la performance peggiore, nelle relative date di valutazione, abbia un valore maggiore o uguale al Livello Barriera. Grazie all’Effetto Memoria, eventuali premi non corrisposti alle precedenti date di pagamento verranno pagati alla prima data di valutazione in cui venissero soddisfatte le condizioni di pagamento. Inoltre, se il sottostante con la performance peggiore quota ad un livello maggiore o uguale al livello di Esercizio Anticipato, il certificato scade anticipatamente rimborsando anche il Prezzo di Emissione.

In queste emissioni è presente l’effetto Step-Down, caratteristica che facilita la possibilità di esercizio anticipato riducendone il livello del 5% ogni 6 mesi: il livello di Esercizio Anticipato parte dal 100% dello Strike da ottobre 2024 a marzo 2025, per poi ridursi progressivamente al 95% nelle osservazioni da aprile a settembre 2025, al 90% nelle osservazioni da ottobre 2025 a marzo 2026 fino ad arrivare all’85% dello strike iniziale nelle osservazioni mensili tra aprile e settembre 2026. Inoltre, i certificati su sottostanti denominati in una valuta diversa dall’Euro dispongono dell’opzione “Quanto” che rende l’investitore immune dall’oscillazione del cambio tra Euro e la valuta del sottostante.

Un esempio, il Certificato su UniCredit, Société Générale e Deutsche Bank

A titolo di esempio, vediamo in dettaglio il funzionamento del Certificato Step Down Express Worst Of con Effetto Memoria su UniCredit, Société Générale e Deutsche Bank (ISIN IT0005567893). L’investitore avrà la possibilità di acquistare questo strumento sul mercato SeDeX di Borsa Italiana a partire dal 18 ottobre attraverso il proprio intermediario finanziario di fiducia, phone banking o internet banking. Il certificato corrisponderà un premio fisso pari a 1,10 euro il 16 novembre e nuovamente il 18 dicembre 2023. Il pagamento di tale premio avverrà indipendentemente dalla performance delle azioni sottostanti facenti parte del paniere. Inoltre, nei successivi mesi fino a scadenza, salvo il caso di estinzione anticipata, l’investitore può percepire un premio mensile pari a 1,10 euro condizionato dall’andamento dell’azione con la performance peggiore nelle date di valutazioni intermedie: se il prezzo dell’azione con la performance peggiore dovesse essere pari o superiore al Livello Barriera, posto al 50% del valore iniziale, l’investitore percepirà il premio mensile e gli eventuali premi non pagati in precedenza (Effetto Memoria).

La lista completa dei nuovi prodotti

ISIN SOTTOSTANTE VALORE INIZIALE SOTTOSTANTE LIVELLO DI ESERCIZIO ANTICIPATO (%) PREZZO DI EMISSIONE = IMPORTO DI ESERCIZIO ANTICIPATO BARRIERA (%) LIVELLO BARRIERA = LIVELLO DIGITAL = LIVELLO MEMORIA PREMI INCONDIZIONATI E PREMI CONDIZIONATI (CON EFFETTO MEMORIA) FREQUENZA PREMI SCADENZA IT0005567901 UNICREDIT 22,4250 DAL 100% ALL’85% 100 EUR 50% 11,2125 1,04 EUR MENSILE 16/10/2026 BANCO BPM 4,7520 2,3760 FINECOBANK 10,7700 5,3850 IT0005567893 UNICREDIT 22,4250 DAL 100% ALL’85% 100 EUR 50% 11,2125 1,10 EUR MENSILE 16/10/2026 SOCIETE GENERALE 21,8050 10,9025 DEUTSCHE BANK 9,9600 4,9800 IT0005567919 AMERICAN AIRLINES GROUP 11,7200 DAL 100% ALL’85% 100 EUR 50% 5,8600 1,22 EUR MENSILE 16/10/2026 AIR FRANCE-KLM 11,9020 5,9510 DEUTSCHE LUFTHANSA 7,1110 3,5555 IT0005567935 UNICREDIT 22,4250 DAL 100% ALL’85% 100 EUR 50% 11,2125 1,10 EUR MENSILE 16/10/2026 PIRELLI & C. 4,4000 2,2000 BANCO BPM 4,7520 2,3760 IT0005567927 ENI 15,4980 DAL 100% ALL’85% 100 EUR 50% 7,7490 1,00 EUR MENSILE 16/10/2026 UNICREDIT 22,4250 11,2125 STELLANTIS 18,8300 9,4150 IT0005567943 ENEL 5,7230 DAL 100% ALL’85% 100 EUR 60% 3,4338 0,88 EUR MENSILE 16/10/2026 ENI 15,4980 9,2988 ASSICURAZIONI GENERALI 19,0900 11,4540 IT0005567976 NVIDIA CORPORATION 454,6100 DAL 100% ALL’85% 100 EUR 50% 227,3050 1,06 EUR MENSILE 16/10/2026 ADVANCED MICRO DEVICES 105,0900 52,5450 ASML HOLDING 573,6000 286,8000 IT0005567968 STELLANTIS 18,8300 DAL 100% ALL’85% 100 EUR 50% 9,4150 0,80 EUR MENSILE 16/10/2026 BMW AG 97,7600 48,8800 MERCEDES-BENZ GROUP AG 64,3200 32,1600 IT0005567950 NVIDIA CORPORATION 454,6100 DAL 100% ALL’85% 100 EUR 50% 227,3050 1,35 EUR MENSILE 16/10/2026 AMERICAN AIRLINES GROUP 11,7200 5,8600 NETFLIX 355,6800 177,8400 IT0005567984 TRIPADVISOR 15,7400 DAL 100% ALL’85% 100 EUR 50% 7,8700 1,24 EUR MENSILE 16/10/2026 BOOKING HOLDINGS 2.950,0800 1475,0400 AIRBNB (CLASS A) 124,0800 62,0400

L’elenco completo dei certificati di Intesa Sanpaolo è disponibile su:

https://www.intesasanpaolo.prodottiequotazioni.com/