Intesa SanPaolo annuncia via a seconda tranche buyback per restante ammontare 1,7 miliardi

Intesa Sanpaolo ha annunciato con un comunicato diramato nella serata di ieri che, “in relazione all’acquisto di azioni proprie finalizzato all’annullamento (buyback) per un esborso complessivo massimo di 3.400 milioni di euro e per un numero di azioni non superiore a n. 2.615.384.615 azioni ordinarie Intesa Sanpaolo, approvato dall’Assemblea di Intesa Sanpaolo del 29 aprile 2022 e autorizzato dalla BCE con comunicazione pervenuta il 24 giugno 2022, che ha avuto esecuzione per un programma iniziale avviato il 4 luglio 2022 e concluso l’11 ottobre 2022 con l’esborso di 1.700 milioni e l’acquistodi n. 988.632.803 azioni (tutte annullate),l’avvio del programma di acquisto – deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Banca il 3 febbraio scorso – per il

restante esborso massimo di 1.700 milioni e per un numero di azioni non superiore a n. 1.626.751.812″.

La banca guidata dal ceo Carlo Messina informa che “il predetto programma di acquisto di azioni proprie (buyback), che potrà essere effettuato anche in parte e/o in via frazionata, verrà avviato dal 13 febbraio 2023 e si concluderà entro il 12 maggio 2023, nel rispetto dei termini autorizzati dall’Assemblea di Intesa Sanpaolo del 29 aprile 2022 già resi noti al mercato, che in particolare prevedono l’acquisto delle azioni proprie e il loro annullamento entro la data di stacco del dividendo relativo al bilancio di esercizio chiusosi al 31 dicembre 2022, ossia entro il 22 maggio 2023”.