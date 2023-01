Inps: 888.972 le pensioni con decorrenza nel 2021, 779.791 quelle del 2022

Il totale delle pensioni con decorrenza nel 2021 è di 888.972, per un importo medio mensile alla decorrenza di 1.198 euro: di queste, 495.779 sono riferite a donne, per un importo medio mensile di 1.015 euro, e 393.193 a uomini, con 1.429 euro mensili.

Così emerge dall’Osservatorio sul monitoraggio dei flussi di pensionamento, relativo alle pensioni con decorrenza nel 2021 e nel 2022, con rilevazione al 2 gennaio 2023. Nel dettaglio, le nuove pensioni con decorrenza nell’anno 2022 sono state 779.791 in totale, per un importo medio mensile di 1.153 euro: anche in questo caso prevalgono per numero le pensioni femminili, 437.596 contro le 342.195 maschili, a fronte di un importo medio mensile più basso (976 euro contro i 1.381 euro degli uomini). Tali valori si riferiscono alle pensioni di vecchiaia, alle pensioni anticipate – compresi i prepensionamenti per il fondo pensioni dei lavoratori dipendenti (FPLD) -, a quelle di invalidità, a quelle ai superstiti delle principali gestioni e agli assegni sociali. In particolare, per quanto riguarda le singole categorie, le pensioni con decorrenza 2021 sono state: 286.996 pensioni di vecchiaia (compresi gli assegni sociali), 295.072 pensioni anticipate, 52.198 pensioni di invalidità e 254.706 pensioni ai superstiti.