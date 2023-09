Innovatec: nuovo piano di sviluppo al 2026 con target ricavi a mezzo mld

Innovatec ha approvato il Piano di Sviluppo 2024-2026 (BP) che riconferma l’impegno nello sviluppo di un modello di business a regime basato su circolarità ed energie rinnovabili.

Il BP si basa su due indirizzi strategici: operare quale facilitatore della transizione ecologica fornendo gli strumenti ai propri clienti per una progressiva decarbonizzazione delle proprie attività e affermare la propria posizione strategica quale leader nella circolarità, realizzando impianti dedicati al recupero di materia generata nel ciclo dei rifiuti e fornendo servizi integrati di EPR1 mediante la creazione di consorzi di filiera.

Per perseguire i propri indirizzi strategici il Piano prevede investimenti complessivi per circa 80 milioni di cui 20 milioni in M&A nonché la valorizzazione della propria pipeline fotovoltaica sia mediante cessione a terzi degli impianti che verranno realizzati sia diventando asset manager degli stessi, andando a veicolarne la produzione energetica a imprese, famiglie e comunità energetiche.

Al fine di perseguire tali sfidanti obiettivi di crescita, gli investimenti previsti nell’arco piano sono pari a 77 milioni di cui 19 milioni per M&A.

Per quanto riguarda gli obiettivi Economico Finanziari al 2026: i ricavi sono attesi a 478 milioni, e la marginalità generata con un Ebitda atteso pari a 66 milioni (+100% rispetto al 2022).