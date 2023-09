WIIT: nuovo contratto quinquennale con Retailer Beauty Internazionale

Nel panorama europeo dei servizi di Cloud Computing per le imprese, WIIT si distingue come uno dei principali protagonisti. Con un focus specifico sull’erogazione di servizi continui di Hybrid Cloud e Hosted Private Cloud per le applicazioni di business critiche, WIIT ha siglato un contratto quinquennale di rilevante valore economico, circa 2,3 milioni di euro, con uno dei leader internazionali nel mercato beauty “multichannel”, una realtà che vanta un fatturato superiore ai 3 miliardi di euro e oltre 1800 punti vendita.

Il cliente ha selezionato WIIT come alleato strategico per il prossimo quinquennio in Germania, dando così avvio alla sua migrazione verso le soluzioni Cloud. Questa è la prima volta che il retailer esternalizza le infrastrutture tecnologiche che costituiscono il pilastro della sua strategia “omnichannel”. Questa mossa consentirà al cliente di avvantaggiarsi delle infrastrutture tecnologiche di WIIT, situate nel Campus della regione North West della Germania, a Düsseldorf, e dei servizi di Network managed e Private Cloud.

L’ultima parte del piano strategico vede WIIT supportare il cliente nella gestione economica, sicura ed ecologica della sua infrastruttura. Questo segna il primo passo verso un modello di Cloud gestito e sicuro, permettendo al retailer di riconcentrare le risorse IT sulle attività più strettamente legate al proprio Core Business.