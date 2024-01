Innovatec lancia la start up POLYVOLT

Innovatec entra con la newco Polyvolt S.r.l. nel settore in forte espansione della rigenerazione di pannelli fotovoltaici e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Polyvolt, controllata al 60% dalla sub holding Haiki+ S.r.l. (Ambiente ed Economia Circolare), integrando l’innovazione tecnologica di Innovatec all’expertise del fisico Dott. Ph.D Roberto Santinelli1 (socio al 30%), mira a offrire soluzioni e servizi all’industria per limitare la produzione di rifiuti e favorire il riutilizzo di pannelli fotovoltaici e dispositivi elettrici ed elettronici rigenerati (second hand).