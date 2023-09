ING Groep assume più consulenti per opportunità M&A e IPO

ING Groep ha annunciato piani per espandere la propria squadra di consulenti per le acquisizioni e le quotazioni, in un contesto di prevista ripresa delle operazioni nel settore.

Rob van Veldhuizen, Head of Corporate Financing di ING, ha dichiarato in un’intervista al quotidiano Financieele Dagblad che la banca si aspetta un “aumento significativo” del numero di operazioni nei prossimi due anni.

Le condizioni di mercato difficili causate dalla pandemia hanno determinato una riduzione del numero di acquisizioni e di Ipo. In Olanda, per esempio, la piattaforma di condivisione di file WeTransfer ha ritirato nel 2022 i suoi piani di quotazione ad Amsterdam, e la Royal Ahold Delhaize ha fatto dietrofront l’anno scorso sull’Ipo di Bol.com a causa delle condizioni instabili del mercato azionario.

Ciononostante, si prevede una ripresa degli annunci di operazioni nelle prossime settimane, grazie anche all’Ipo di Arm a Wall Street che ha parzialmente riaperto il mercato.

“I prezzi delle aziende sono diminuiti e gli acquirenti stanno ritornando grazie a prospettive economiche più stabili”, ha detto Veldhuizen.