Inflazione Giappone: indice prezzi al consumo core oltre target Bank of Japan per quinto mese consecutivo

Nel mese di agosto l’inflazione del Giappone misurata dall’indice dei prezzi al consumo è salita su base annua del 3%, a un ritmo superiore rispetto al rialzo del 2,6% del mese precedente e del +2,6% atteso dagli economisti. La componente core dell’indice dei prezzi al consumo è avanzata del 2,8%, su base annua, riportando la crescita più forte in quasi otto anni. E’ tra l’altro il quinto mese consecutivo in cui l’inflazione del Giappone eccede il target del 2% fissato dalla Bank of Japan, banca centrale del Giappone, nota per combattere da anni il problema della deflazione.