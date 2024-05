Infineon riduce stime fatturato, pesa domanda automobilistica

Infineon Technologies ha tagliato le sue previsioni di fatturato per l’anno fiscale in corso, segnalando una persistente debolezza nella domanda proveniente dall’industria automobilistica.

Il fatturato previsto è ora di 15,1 miliardi di euro (16,2 miliardi di dollari) per l’esercizio che termina a settembre, con una variazione di 400 milioni in più o in meno. Questo dato si confronta con la stima media di 15,7 miliardi del consensus di Bloomberg.

“Circa metà della riduzione proviene dall’automotive,” ha dichiarato in un’intervista su Bloomberg TV il direttore finanziario Sven Schneider. “L’altra metà è dovuta a un contesto di mercato debole.”

Questi risultati sono l’ultima indicazione che i fornitori di semiconduttori per l’industria automobilistica sono stati colpiti da un rallentamento nel mercato dei veicoli elettrici. Il mese scorso, STMicroelectronics ha dichiarato che l’attuale trimestre segnerà il punto più basso prima della ripresa. Le vendite deboli arrivano mentre Tesla di Elon Musk ha segnalato il suo primo calo trimestrale delle vendite dal 2020.

L’industria automobilistica rappresenta tipicamente più della metà del fatturato di Infineon.

La domanda dal settore auto è ancora in crescita, sebbene a un ritmo più lento del previsto, secondo Schneider.

“La penetrazione dell’elettrificazione sta rallentando. Consideriamo ciò come un effetto transitorio, non strutturale,” ha detto Schneider riguardo al mercato dei veicoli elettrici. “Abbiamo posizioni di mercato leader in Cina dove la crescita è forte.”

Lunedì, Infineon ha annunciato un accordo con Xiaomi per fornire semiconduttori di potenza avanzati fino al 2027 per la sua nuova auto di lusso SU7.

Il taglio alle previsioni per il 2024 è il secondo dell’esercizio. A febbraio, Infineon aveva ridotto la sua previsione di fatturato a 15,5 miliardi di euro fino a 16,5 miliardi di euro.