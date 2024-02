Industrie de Nora, preliminari 2023: utile netto a 230 mln

Il Consiglio di Amministrazione di Industrie de Nora ha dato il via libera ai risultati preliminari al 31 dicembre 2023, evidenziando un Utile Netto in significativa crescita a €230 milioni, rispetto ai 90 milioni del 2022. Questo incremento è stato influenzato positivamente anche dalla quotazione di thyssenkrupp nucera.

L’EBITDA adjusted ha raggiunto un margine del 20%, mentre i Ricavi si sono attestati in linea con le previsioni per il 2023, a circa 856 milioni, segnando un aumento del 4% a cambi costanti. La divisione Energy Transition ha mostrato una crescita del 140% su base annua, con ricavi per 102 milioni e un EBITDA Adjusted margin al 12%.

È stato raggiunto un importante traguardo con la realizzazione di 1 Gigawatt di tecnologie dedicate alla generazione di idrogeno verde, segnando un incremento di oltre 3 volte rispetto al 2022 (quando era pari a 0,3 Gigawatt). Inoltre, la Posizione Finanziaria Netta si è dimostrata positiva per 68 milioni, in crescita rispetto ai 51 milioni del 2022.

