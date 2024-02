Bper colloca con successo primo green bond senior preferred per 500 milioni

BPER Banca ha annunciato di avere concluso con successo il collocamento della prima obbligazione Senior Preferred qualificata ‘green’, in coerenza con il GSS Bond Framework del Gruppo (Green, Social and Sustainability Bond Framework), destinata agli investitori istituzionali.

La banca italiana guidata dal ceo Piero Montani ha reso noto di aver collocato il bond per un valore di 500 milioni, con scadenza 6 anni e possibilità di rimborso anticipato (call) dopo 5 anni.

Gli ordini sono stati superiori a 3,4 miliardi, fattore che ha consentito a Bper di ridurre il livello di spread iniziale, pari a 200 p.b. sopra il mid-swap a5 anni, fino a 160 p.b.

La cedola annuale è stata determinata al 4,250%, con prezzo di emissione/re-offer di 99,753%.

Per quanto riguarda i sottoscrittori, tra gli investitori esteri il Regno Unito ha inciso per il 20%, Germania, Austria e Svizzera per il 13% e la Francia per il 9%.

Il 42% è stato sottoscritto da investitori italiani.

Il bond di Bper è stato allocato principalmente a fondi di investimento (51%) e banche & private banking (30%).

L’emissione, i cui proventi saranno destinati al finanziamento e/o al rifinanziamento di Eligible Green Asset, si integra nella strategia ESG di BPER e rappresenta la concreta realizzazione di obiettivi di sostenibilità ambientale

Citibank, Deutsche Bank, NatWest Markets, Santander, UBS Investment Bank e UniCredit hanno agito in qualità di Joint Bookrunner, mentre Equita e Jefferies in qualità di Co-Lead Manager.

I rating attesi sono i seguenti: Ba1 (Moody’s)/ BBB- (Fitch)/ BBB (DBRS).