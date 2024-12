Inditex registra un calo delle vendite nel terzo trimestre

Inditex, la società madre di Zara, ha annunciato un forte calo nelle vendite del terzo trimestre, ma il colosso del fast fashion ha affermato che la stagione degli acquisti natalizi ha avuto un buon inizio.

Le vendite di 9,36 miliardi di euro sono state inferiori ai 9,51 miliardi previsti dagli analisti. Anche l’aumento dell’8,5% del profitto netto dei nove mesi a 4,44 miliardi di euro è stato inferiore ai 4,52 miliardi previsti dagli analisti.

Le gravi inondazioni alla fine di ottobre in Spagna, il più grande mercato di Inditex, hanno probabilmente danneggiato le prestazioni del rivenditore, secondo gli analisti, sebbene l’azienda non abbia fornito una ragione per il calo.

Inditex ha riferito di un buon inizio alla stagione festiva, con ricavi in crescita del 9% in termini corretti per le valute durante le sei settimane fino al 9 dicembre, che include il cruciale Black Friday. Tuttavia, questo è stato più lento rispetto alla crescita delle vendite del 14% riportata un anno fa.

Le azioni di Inditex sono scese del 6% all’apertura.