Zalando acquisisce About You per 1,2 miliardi di euro

Zalando, il gigante del commercio elettronico tedesco specializzato in moda, ha annunciato l’acquisto del rivale About You Holding per un importo di circa 1,2 miliardi di euro.

Zalando ha dichiarato che proporrà agli investitori di About You un prezzo di 6,50 euro per azione, corrispondente a un premio del 67% rispetto al prezzo di chiusura di martedì.

About You è stata fondata nel 2014 come sussidiaria di Otto Group e ha la sua sede a Amburgo. I consigli di amministrazione e di sorveglianza di About You hanno espresso il loro sostegno all’accordo.

I principali azionisti, inclusa la famiglia Otto e Heartland A/S, una società controllata dalla famiglia danese Holch Povlsen che possiede il gruppo di vendita al dettaglio Bestseller A/S, hanno accettato l’offerta.