Inditex: nel 2023 fatturato a +10,4% a 35,9 mld di euro

Inditex ha concluso l’anno 2023 con risultati finanziari estremamente positivi. Il fatturato ha segnato un incremento del 10.4% rispetto all’anno precedente, raggiungendo la cifra di 35,9 miliardi di euro.

L’EBITDA, che rappresenta il guadagno prima degli interessi, delle tasse, del deprezzamento e dell’ammortamento, ha visto un aumento del 13,9% attestandosi a 9,9 miliardi di euro. Parimenti, l’EBIT, ossia il risultato operativo, è cresciuto fino al 23,4%, toccando i 6,8 miliardi di euro.

L’utile netto di Inditex, la società madre di Zara, ha registrato una crescita del 30,3%, arrivando a 5,4 miliardi di euro. Questo risultato sottolinea la forte capacità dell’azienda di generare profitto.

La posizione di cassa netta dell’azienda ha mostrato un solido incremento del 13,3%, raggiungendo 11,4 miliardi di euro, dimostrando la robustezza finanziaria di Inditex.

Il Consiglio di amministrazione di Inditex ha annunciato che proporrà all’Assemblea degli azionisti un aumento del dividendo del 28%, che si traduce in 1,54 euro per azione. Questo dividendo sarà composto da un dividendo ordinario di 1,04 euro e da un dividendo straordinario di 0,50 euro per azione, riflettendo la fiducia nell’andamento futuro dell’azienda e la volontà di premiare gli azionisti per i risultati ottenuti.