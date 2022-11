In arrivo IG Trading Week 2022, 5 giornate in 5 città diverse per approfondire come fare trading a leva con rischio limitato

Torna l’IG Trading Week 2022, il roadshow in presenza organizzato da IG che si terrà tra il 21 e il 25 novembre in 5 città italiane. IG è leader nel trading online da quasi 50 anni e da sempre è attivo nella promozione dell’educazione finanziaria. In tal senso, l’evento sarà l’occasione per approfondire come fare trading a leva con strumenti in grado di limitare il rischio in un contesto di mercati caratterizzati da forti incertezze.

Nel dettaglio, il roadshow toccherà le città di Torino, Milano, Bologna, Padova e Roma e prevederà una sessione pomeridiana dalle 17.00 alle 20.30 che si concentrerà da un lato sulle tecniche di trading , con un focus sugli strumenti a leva e su come poter ottimizzare la propria operatività con strumenti che limitano il rischio. Dall’altro offrirà sessioni di trading dal vivo, oltre una panoramica sull’andamento dei mercati e le previsioni per i prossimi mesi.

Trading dal vivo

Gli incontri vedranno la partecipazione di trader professionisti come Bruno Moltrasio e Arduino Schenato che metteranno a disposizione dei partecipanti le loro competenze e la loro expertise all’interno delle sessioni operative di live trading.

A illustrare le potenzialità della piattaforma di IG e degli strumenti messi a disposizione degli investitori ci saranno Fabio de Cillis, Country Manager IG Italia e Andrea Martella, Head of Sales IG Italia.

Da sempre in prima linea nell’educazione finanziaria e nella promozione di iniziative per aiutare i trader ad acquisire consapevolezza degli strumenti finanziari, quest’iniziativa si inserisce all’interno dei piani della società di offrire alla propria clientela un’esperienza di investimento consapevole, vantaggiosa e trasparente. IG vanta un’offerta innovativa e in continua evoluzione che include, tra gli altri, i primi certificati turbo al mondo sulle criptovalute Bitcoin ed Ethereum, IG mette a disposizione della propria clientela un simulatore che consente di testare le proprie strategie di investimento prima di attivare un conto reale e permette inoltre di usufruire del cash-back mensile, consentendo ai trader di ricevere un rimborso in base all’operatività.

“Essere al passo con i trend per riuscire ad anticiparli e incoraggiare un’esperienza d’investimento consapevole e trasparente sono due tra gli elementi più importanti che caratterizzano il nostro modo di fare business e il rapporto con la clientela, commenta Fabio de Cillis, Country Manager per l’Italia di IG. “Il roadshow va in questa direzione, permettendoci di creare momenti di scambio e dialogo con i trader, non solo per presentare la nostra offerta, ma anche per ricevere le loro testimonianze su quali sono i bisogni degli investitori in questa particolare fase di mercato.”

Per iscriversi è sufficiente registrarsi gratuitamente al seguente link: https://www.ig.com/it/seminari-e-webinar-di-trading/ig-trading-week-2022?CHID=11&QPID=3918050458