Immatricolazioni Ue: vendite salgono del 6% dopo 13 mesi di crescita a doppia cifra

Rallenta la crescita del mercato dell’auto dell’Europa Occidentale (UE+EFTA+UK). Stando ai dati diffusi stamattina dall’Acea, dopo l’inversione di tendenza dell’agosto 2022 e tredici crescite a due cifre da ottobre dello stesso anno, a novembre le immatricolazioni sono state pari a 1.075.756 autovetture (+6%). Il saldo gennaio-novembre 2023 termina così a quota 11.799.842 con una crescita del 15,6% sullo stesso periodo del 2022, ma con un calo sui livelli ante-crisi (cioè sul 2019) di ben il 18,9%.

“La crescita iniziata a metà dello scorso anno è dovuta al fatto che nel periodo precedente si era accumulato un forte numero di ordini per vetture che non avevano potuto essere prodotte per la carenza di componenti (in particolare microchip, ma non solo) legata alla guerra in Ucraina e ad altri fattori. Il forte portafoglio ordini così accumulato ha alimentato la ripresa iniziata nel 2022, ma si sta esaurendo senza essere stato nel frattempo alimentato da nuovi ordini”, segnala il Centro studi promotor aggiungendo che “ciò soprattutto perché il ritorno dell’inflazione ha fortemente interessato anche l’automobile con incrementi dei prezzi molto sostenuti (in Italia +34,3% dal 2019 al 2022)”.