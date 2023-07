IMA: Bdt & Msd Partners acquista quota di minoranza

Il Gruppo Ima, leader nel settore del packaging, ha annunciato un’importante novità. Bdt & Msd Partners, rinomata banca d’affari che vanta tra i suoi investitori figure di rilievo come Warren Buffett, ha siglato un accordo vincolante per effettuare un investimento minoritario in Ima attraverso alcuni dei suoi fondi affiliati.

L’accordo prevede che Bdt & Msd Partners acquisti la propria partecipazione da BC Partners e da altri investitori. Nonostante questo investimento, la famiglia Vacchi continuerà a detenere la maggioranza delle quote di Ima. Secondo le stime riportate dal Financial Times, l’investimento comporterà l’acquisizione del 45% del Gruppo Ima, in una transazione che valuta la società circa 6,5 miliardi di euro.