Pirelli: nomina nuovo Cda

L’Assemblea di Pirelli & C. ha nominato per gli esercizi 2023-2024-2025 il Consiglio di Amministrazione (fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025) determinando in 15 il numero dei componenti, di cui 9 indipendenti.

Jiao Jian è stato nominato presidente del Consiglio di Amministrazione dall’Assemblea.

Con la nomina del nuovo Cda scade per compiuto mandato la carica del Deputy-CEO Giorgio Luca Bruno al quale non sarà riconosciuta alcuna indennità di fine carica.

A tutela del know-how strategico e operativo del gruppo, Giorgio Luca Bruno rimarrà vincolato, per i due anni successivi alla cessazione della sua carica di Consigliere, a un patto di non concorrenza valido per i principali Paesi in cui Pirelli opera.