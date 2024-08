Illimity: utile netto sale a 23 mln nel I semestre

Illimity ha annunciato di avere chiuso il primo semestre 2024 riportando un utile netto di 23 milioni di euro. “Escludendo il contributo positivo di 54 milioni di euro relativo alla partnership sulla piattaforma IT siglata con Engineering, contabilizzato nel primo semestre 2023, il dato risulta in aumento del 43% su base annua, grazie ad un risultato di gestione in aumento del 22% su base annua”, spiega il gruppo guidato da Corrado Passera in una nota. L’utile del secondo trimestre 2024 si è, invece, assestato a 12,2 milioni di euro, in rialzo del 13% su base trimestrale, nonostante il pagamento anticipato dei contributi sistemici.

La crescita del trimestre è stata guidata in particolare dall’aumento dei ricavi (+12% t/t), trascinati in particolare dal forte rialzo delle commissioni nette (+56% t/t), che hanno beneficiato dell’accelerazione dei finanziamenti erogati (+95 t/t), del crescente contributo dell’attività di servicing.

A livello di patrimonializzazione, il Cet ratio Phased-In è al 14,6%.