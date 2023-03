illimity: per la prima volta proposto dividendo di 18,01 centesimi, confermato 100 mln di utile netto al 2023

Il cda di illimity Bank ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2022, confermando i risultati preliminari già approvati.

I risultati del 2022 evidenziano una redditività in ulteriore miglioramento combinata con profilo di rischio contenuto, un’elevata solidità patrimoniale ed una robusta posizione di liquidità. L’utile prima delle imposte a livello consolidato ammonta a 100,9 milioni di euro (+25% a/a), con un utile netto pari a 75,3 milioni di euro in crescita del 15% a/a, che evidenzia un ROE del 9%. Il risultato di gestione è in aumento a 131 milioni di euro (+18% a/a), nonostante gli importanti investimenti per il lancio delle iniziative tech, trainato dalla crescita sia del margine di interesse (+22% a/a) che delle commissioni nette (+73% a/a). I volumi dicrediti verso clientela e investimenti raggiungono quota 3,8 miliardi di euro (+37% a/a), grazie alla forte business origination in tutte le divisioni di business. La qualità del credito si è mantenuta su livelli eccellenti evidenziando un NPE ratio organico pari all’1,4% e un costo del rischio di 30 punti base. La posizione patrimoniale si è confermata molto solida, con un CET1 ratio phased-in pari al 15,8%.

Il cda ha proposto di assegnare il primo dividendo distribuito da illimity, proposto per un valore unitario di 0,1801 euro, ovvero 18,01 centesimi, per complessivi 15.064.483,95 euro (20% dividend payout sull’utile netto consolidato).Il dividendo sarà messo in pagamento il 24 maggio 2023 (payment date).

Con riferimento all’evoluzione prevedibile della gestione, illimity conferma la guidance di 100 milioni di euro di utile netto al 2023 e un utile netto di circa 200 milioni di euro nel 2025.