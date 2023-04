illimity investe in una cartolarizzazione di crediti performing da 150 mln di euro

illimity, attraverso la propria Divisione Investment Banking, ha strutturato un’operazione di cartolarizzazione di un portafoglio di crediti performing dal valore di circa 150 milioni di euro.

Come si legge nella nota, illimity ha agito in qualità di Co-Arranger della cartolarizzazione, unitamente a Banca Finanziaria Internazionale, e ha contestualmente sottoscritto note ABS senior per un ammontare di 90 milioni di Euro. I crediti oggetto di cartolarizzazione sono stati originati da Banca Popolare Valconca, istituto in Amministrazione Straordinaria dallo scorso dicembre. Con questa operazione salgono ad oltre 250 milioni di euro gli investimenti realizzati dalla Divisione Investment Banking di illimity a soli nove mesi dall’avvio dell’operatività in tale specifico segmento di business