Boeing: 11 compagnie aeree cinesi hanno ripreso a volare con il 737 MAX

Boeing ha dichiarato che 11 compagnie aeree cinesi hanno ripreso a operare con il 737 MAX a partire dal 10 aprile, un segnale positivo per i tentativi del costruttore statunitense di ricostruire la propria attività nel secondo mercato mondiale dell’aviazione.

Sulla base di queste compagnie aeree, il numero di 737 MAX tornati in servizio commerciale ha raggiunto quota 43, pari a circa il 45% della flotta cinese di 737 MAX, ha dichiarato l’azienda in un post sui social media sul suo account ufficiale WeChat.

Il modello più venduto di Boeing è stato bloccato a marzo 2019 dopo gli incidenti mortali in Indonesia e in Etiopia, ma è tornato in servizio in tutto il mondo a partire dalla fine del 2020 dopo le modifiche apportate all’aeromobile e la formazione dei piloti.