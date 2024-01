ILLA ha ricevuto comunicazione da parte di Negma, che per effetto di operazioni datate 5 gennaio 2024 la stessa è venuta a detenere n. 329.144 azioni.

Pertanto, si legge in una nota, sulla base del numero di azioni complessive risultanti iscritte in camera di commercio in data 02 gennaio 2024 pari a n. 2.758.409, Negma detiene una quota di partecipazione pari al 11,93% determinandosi, di conseguenza, la discesa al di sotto della soglia del 15%.