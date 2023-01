Illa: Negma sottoscrive prestito convertibile cum warrant da 21 mln

Illa, azienda leader nella produzione e commercializzazione di pentolame in alluminio con rivestimento antiaderente, ha sottoscritto un accordo di investimento con l’investitore istituzionale Negma, che sottoscriverà obbligazioni convertibili cum warrant in 40 tranches per un controvalore complessivo di 21 milioni.

“Grazie a queste risorse finanziarie Illa potrà effettuare un importante piano di investimenti che permetteranno all’azienda di diventare efficiente e competitiva”, afferma Pierpaolo Marziali, Ad di Illa. “Le risorse finanziarie potranno altresì essere utilizzate per sviluppare tutta una serie di nuovi prodotti attenti alla sostenibilità ambientale nonché alle richieste dei consumatori finali. Da ultimo, la nuova finanza potrebbe essere utilizzata per operazioni di crescita extra-organica che il settore sembra prospettare.”

Il 23 gennaio l’Assemblea di Illa si riunirà in sede straordinaria per approvare il prestito e un raggruppamento azionario nel rapporto di 1 nuova azione ogni 100 in circolazione.