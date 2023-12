Iliad: proposta di fusione con Vodafone

Iliad ha avanzato una proposta di fusione a Vodafone, il colosso britannico delle telecomunicazioni. L’obiettivo della proposta è la creazione di una nuova società, in cui entrambi i gruppi avrebbero una partecipazione paritaria del 50%.

Secondo quanto riferito, l’offerta valuta l’attività di Vodafone Italia a 10,45 miliardi di euro (enterprise value). Inoltre, sarebbe previsto un pagamento in contanti a Vodafone di 6,5 miliardi di euro. A questo si aggiunge un finanziamento soci di 2 miliardi di euro, pensato per garantire un allineamento a lungo termine tra le parti.