Eurozona: nel III trimestre tasso di lavori vacanti giù al 2,9%

Nel terzo trimestre, l’area euro ha registrato un calo significativo nel tasso di posti di lavoro vacanti, passando dal 3% al 2,9%. Questo dato è stato rilasciato da Eurostat, l’agenzia statistica dell’UE.

In Italia, il tasso di posti di lavoro vacanti si attesta al 2,1%, in calo dal 2,4% del trimestre precedente. Tuttavia, è importante notare che la base di dati italiana è più ristretta rispetto a quella di altri paesi dell’UE, come Francia e Danimarca. Ciò potrebbe influire sulla precisione del tasso riportato e sulla sua comparabilità con i tassi di altri paesi.