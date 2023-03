Iliad nel mercato corporate nei prossimi mesi, possibile rischio per Tim e concorrenti (analisti)

Nei prossimi mesi Iliad lancerà l’offerta dedicata alle imprese. Secondo Equita, l’ingresso nel mercato corporate può essere un rischio per TIM e per i concorrenti, “ma riteniamo che possa essere un mercato più difficile da penetrare rispetto al consumer, come evidenziato dalla maggiore market share mantenuta da TIM in questo segmento dopo anni di competizione portata principalmente da Fastweb e Vodafone” concludono. A Piazza Affari il titolo Tim al momento segna una flessione dello 0,51% a 0,29 euro.