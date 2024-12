IG Italia lancia la Christmas Promo con bonus di accredito e una guida di trading gratuita

IG Italia, leader del trading online da 50 anni, presenta la sua Christmas Promo, che fino al 31 dicembre consentirà a ogni nuovo cliente che attiva un conto Barrier & Options di ricevere 250 euro per fare trading sulle Barrier Knock-out. Con l’accredito sarà possibile operare al rialzo o al ribasso su azioni italiane e globali, indici, materie prime, valute e criptovalute con stop garantito, scegliendo la leva e l’importo di investimento.

Oltre al bonus, i nuovi clienti riceveranno la guida digitale gratuita “Come creare un piano di trading efficace” con l’obiettivo di favorire un’esperienza di investimento trasparente e responsabile. La guida include approfondimenti strategici, principi di trading e domande essenziali da prendere in considerazione quando si investe e rappresenta un ottimo strumento sia per investitori alle prime armi, sia per trader già avviati che desiderano perfezionare la loro strategia.

La guida offre indicazioni step by step per costruire un piano personalizzato in grado di prendere in considerazione vari parametri: personalità dell’investitore, propensione al rischio, gli obiettivi d’investimento, la gestione del rischio e lo stile di trading.

L’iniziativa testimonia ancora una volta l’impegno di IG Italia nel campo dell’educazione finanziaria per facilitare, guidare e perfezionare l’accesso ai mercati e la comprensione dei prodotti offerti dalla piattaforma sia da parte di chi si sta affacciando al mondo del trading che dei trader professionisti che vogliono migliorare la comprensione di opportunità e rischi in un contesto di mercato in costante evoluzione.

Questa promozione è in linea con l’obiettivo della società di offrire un’esperienza di investimento consapevole, concreta, vantaggiosa e trasparente, tramite una gamma di strumenti all’avanguardia e adatti a tutti i contesti di mercato ma anche grazie ad un percorso di educazione finanziaria accessibile a tutti i clienti IG.

Fabio De Cillis, Country Manager per l’Italia di IG, ha commentato:

“Noi di IG siamo da sempre in prima linea nella promozione di un approccio al trading responsabile. Ed è quindi nell’ottica dell’educazione finanziaria che abbiamo pensato alla nostra promozione natalizia, che incentiva gli aspiranti trader ad avviare il loro percorso di investimento e fornisce al tempo stesso gli strumenti essenziali per adottare un approccio consapevole e approfondire le dinamiche legate alle sfide e alle opportunità offerte dal mercato, aiutandoli quindi a prendere decisioni di investimento informate e sicure.”

PER PARTECIPARE ALLA PROMO: https://www.ig.com/it/fai-trading-con-le-barrier-lp