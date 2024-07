Ibm Italia, Alessandro La Volpe è il nuovo amministratore delegato

Alessandro La Volpe è stato nominato amministratore delegato di IBM Italia, prendendo il posto di Stefano Rebattoni. Quest’ultimo, dopo aver guidato l’azienda per tre anni e mezzo, assumerà ora il ruolo di general manager per l’area Nordic, Central and Eastern Europe, continuando a ricoprire la carica di presidente di IBM Italia.

La Volpe ha maturato una significativa esperienza all’interno di IBM, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità e arrivando a gestire incarichi internazionali di rilievo. Prima della sua recente nomina, è stato vice president global per il segmento Sustainability sales e Software as a service.