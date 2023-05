Le masse totali in gestione nei titoli tematici europei si sono leggermente ridotte in aprile e si attestano a 309 miliardi di dollari alla fine del mese, con la quota di mercato degli ETF rimasta stabile al 13%. Lo si legge in una nota a cura di Pierre Debru, Head of Quantitative Research & Multi Asset Solutions, Europe, WisdomTree.

Deflussi per 948 mln ad aprile

Da inizio anno, il cluster “Cambiamenti tecnologici” continua a raccogliere la maggior parte degli asset, guidato dai flussi in “HealthTech”, “AI & Big data” e “Semiconduttori”. Il cluster “Cambiamenti demografici e sociali” è l’unico con flussi negativi da inizio anno, guidati dai rimborsi nel tema “Uguaglianza, inclusione e diversità”.

Ad aprile, si legge nella nota, vi sono stati deflussi per 948 milioni di dollari dai fondi tematici in Europa, trainati principalmente dai deflussi dei fondi aperti, pari a 890 milioni di dollari. Nonostante l’interesse crescente per diversi temi, spinto dalla popolarità di ChatGPT, gli investitori in fondi tematici sono rimasti generalmente cauti a causa della crescente incertezza economica.

I tre temi del momento

Solo tre temi hanno raccolto più di 50 milioni di dollari in entrambi i comparti ad aprile: “Produzione di energia sostenibile”, “Ascesa della classe media”, “Robotica e automazione”. Allo stesso tempo, prosegue la nota, gli investitori hanno riscattato più di 50 milioni di dollari in otto temi. “Produzione di energia sostenibile” continua a essere il tema con la raccolta migliore da un anno all’altro, seguito dall'”Ascesa della classe media”. A loro volta, “Uguaglianza, inclusione e diversità” e “Invecchiamento della popolazione” hanno registrato i maggiori deflussi. La maggior parte dei temi ha sottoperformato l’MSCI ACWI ad aprile.

A differenza dell’inizio dell’anno, i temi che hanno sovraperformato sono stati rappresentati soprattutto dal cluster “Cambiamenti demografici e sociali“, mentre i temi incentrati sulla tecnologia hanno registrato una certa correzione. Su base annua, le strategie tematiche incentrate sulla tecnologia sono ancora in testa, con “Blockchain” e “Semiconduttori” e altri 5 temi che hanno registrato rendimenti a due cifre. La dispersione delle performance continua a essere elevata tra i vari temi.

Il differenziale di rendimento anno su anno tra il tema con la migliore performance, “Blockchain”, e quello con la peggiore performance, “Rise of EM Consumer”, era del 33% a fine aprile. Anche la dispersione dei rendimenti è rimasta elevata tra i fondi che puntano sugli stessi temi, con il tema “Blockchain” che spicca e mostra livelli estremi di dispersione.