I miliardari francesi colpiti dal crollo del lusso. Cosa aspettarsi dopo un 2024 da dimenticare?

Il 2024 è stato un anno difficile per i miliardari francesi, segnato da un calo record delle loro ricchezze a causa della debole domanda di beni di lusso e dell’instabilità politica. Tra i più colpiti figurano Bernard Arnault, Françoise Bettencourt Meyers e François Pinault, che hanno visto svanire circa 70 miliardi di dollari dal loro patrimonio complessivo quest’anno, secondo il Bloomberg Billionaires Index.

Un anno difficile per il trio del lusso francese

I principali colossi del lusso, LVMH, L’Oréal e Kering, sono tra i maggiori perdenti della Borsa francese, con il titolo proprietario di Gucci che ha perso il 41% del suo valore. Il trio ha subito un duro colpo a causa del crollo delle azioni di aziende di beni di lusso e cura personale. I consumatori cinesi hanno ridotto le spese per articoli come pelletteria, abiti firmati e prodotti per la cura della pelle, mentre aziende come Gucci, etichetta di punta di Kering, stanno affrontando nuove strategie e cambiamenti nella gestione. Anche la politica volatile della Francia, inclusa la caduta del governo di Michel Barnier questo mese, ha ridotto l’appetito degli investitori per gli asset del paese.

“Il consumatore cinese doveva essere il motore di crescita del 2024, ma questo non si è concretizzato”, ha affermato Ariane Hayate, gestore di fondi presso Edmond de Rothschild Asset Management. “C’è anche stata una debolezza per il lusso dopo tre anni di crescita straordinaria, con il fenomeno del revenge spending che si è affievolito.”

Quanto hanno perso i magnati francesi

Le vendite di beni di lusso e cosmetici sono esplose durante la pandemia, poiché i consumatori hanno speso le riserve accumulate durante i lockdown in marchi di fascia alta. Questi fattori hanno spinto Bernard Arnault, fondatore di LVMH, al primo posto nella classifica della ricchezza di Bloomberg. Ora è al quinto posto e ha perso più di chiunque altro tra le 500 persone più ricche del mondo: 31 miliardi di dollari. Quanto all’erede di L’Oréal, Françoise Bettencourt Meyers, che era stata a lungo la donna più ricca al mondo e la prima donna a raggiungere una fortuna di 100 miliardi di dollari, ha perso entrambi i titoli.

Anche François Pinault, 88 anni, fondatore della società che è diventata Kering, ha visto un forte calo della sua fortuna, scesa del 64% a 22 miliardi di dollari rispetto al massimo dell’agosto 2021. È la maggiore diminuzione percentuale tra tutti quelli presenti nell’indice Bloomberg della ricchezza durante questo periodo, dovuta in gran parte ai problemi della sua etichetta di moda più importante, Gucci.

Il declino della ricchezza di Pinault è avvenuto mentre Kering era sotto la supervisione di suo figlio, François-Henri Pinault, 62 anni, che ha concentrato l’impero sul lusso, abbandonando asset retail diversificati. Tuttavia, durante la sua gestione, Kering è rimasta fortemente dipendente da Gucci, il cui successo ha avuto alti e bassi. La famiglia Pinault detiene il 42% delle azioni e il 59% dei diritti di voto in Kering, con sede a Parigi, le cui azioni sono crollate dopo una serie profit warning.

Non solo vinti, nel lusso c’è un vincitore

È stata una caduta in disgrazia per le azioni del lusso europeo, che solo due anni fa erano considerate un’alternativa alle grandi azioni tecnologiche statunitensi conosciute come i “Magnifici 7”. Tuttavia, il rallentamento non ha colpito tutti i marchi del lusso allo stesso modo. Hermes ha registrato un aumento delle vendite fino al terzo trimestre grazie al posizionamento dei suoi prodotti rivolto ai clienti più ricchi, il cui potere di spesa tende a essere più resiliente rispetto a quello di clienti meno abbienti.

Nella lista di vincitori del 2024 di Saxo Banque France figurano le azioni di Hermes, che sono aumentate di circa il 20% da inizio anno. Secondo gli esperti di Saxo Banque France, i margini elevati di Hermes sono supportati dall’eccellenza e dalla rarità dei loro prodotti.

Le prospettive per il 2025

Mentre l’anno volge al termine, cominciano ad emergere segnali di ottimismo per il settore, con gli investitori che cercano di posizionarsi per un potenziale ritorno alla crescita.

Le vendite in Cina non stanno peggiorando ulteriormente e si stanno riprendendo negli Stati Uniti, secondo gli analisti di HSBC, che hanno individuato il terzo trimestre di quest’anno come il punto di minimo. “Ad essere onesti, abbiamo paura di perdere l’occasione (FOMO)”, hanno scritto gli analisti di HSBC. “Siamo convinti che le vendite in Cina non stiano peggiorando e che le vendite negli Stati Uniti, dopo le elezioni, stiano migliorando. Questi sono i due cluster che contano.”

Amundi ha appena annunciato il lancio di un nuovo fondo ETF dedicato ai titoli del lusso, citando prospettive di crescita a lungo termine, inclusa l’espansione della classe media nei mercati emergenti, l’attrattiva di alcuni marchi e l’aumento della domanda di prodotti di alta gamma.

La possibilità che il peggio sia passato per il settore ha stimolato un rafforzamento di alcune azioni di lusso e moda dall’inizio di dicembre. L’indice Stoxx 600 Europe Consumer Products and Services è aumentato di circa il 5% questo mese, segnando la migliore performance da febbraio.

“La tecnologia ha avuto la meglio sul lusso quest’anno, ma il lusso potrebbe tornare in auge nel corso del 2025”, ha affermato un analista di Rothschild. “Posso prevedere una ripresa per il settore dalla seconda metà del 2025.”