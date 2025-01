Hyundai, maxi investimento da 16 miliardi per veicoli elettrici

Hyundai ha annunciato un ambizioso piano di investimento che prevede l’impegno di oltre 16 miliardi di euro in Corea del Sud entro il 2025. Questo investimento strategico è mirato a potenziare la produzione di veicoli elettrici e a sviluppare tecnologie innovative, tra cui sistemi di guida autonoma e intelligenza artificiale. L’obiettivo è quello di posizionarsi come leader nel settore automobilistico in un contesto economico globale sempre più competitivo.

Il colosso sudcoreano ha sottolineato l’importanza di un investimento continuo e stabile per superare le attuali sfide economiche e garantire una crescita sostenibile nel futuro. Circa 7,6 miliardi di euro saranno destinati alla ricerca e sviluppo di prodotti di nuova generazione e tecnologie a idrogeno, mentre 7,9 miliardi saranno investiti nella produzione di veicoli elettrici e nuovi modelli. Questo programma di investimenti non solo mira a rafforzare la posizione di Hyundai nel mercato globale, ma anche a stimolare l’economia sudcoreana e i settori correlati all’automotive.