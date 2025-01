Burger King espande la sua presenza in Italia: 14 ristoranti aperti a dicembre

Burger King continua la sua espansione sul territorio italiano, annunciando l’apertura di 14 nuovi ristoranti nel solo mese di dicembre. Questo significativo ampliamento sottolinea la crescita del marchio nel mercato italiano, con un totale di 294 ristoranti tra franchising e formule dirette.

Nel corso del 2024 l’azienda ha già realizzato dieci aperture dirette, consolidando ulteriormente la sua presenza. Tra le più recenti inaugurazioni, si segnalano i ristoranti di Pomezia, in provincia di Roma, aperto il 22 dicembre, e di Trezzano sul Naviglio, nella provincia di Milano, che ha accolto i clienti il 31 dicembre. Con questa espansione, Burger King mira a rafforzare la sua posizione nel settore della ristorazione veloce in Italia, offrendo ai consumatori una varietà di opzioni culinarie. La strategia di crescita non solo amplia la rete di punti vendita, ma rappresenta anche un’opportunità di sviluppo economico per le aree coinvolte con la creazione di nuovi posti di lavoro.