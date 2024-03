HYPE ha registrato ricavi lordi per €39,1 mio in crescita dell’87% vs il 2022, con un contribution margin pari a €19,7 mio, in incremento del 476% vs il precedente esercizio (dati gestionali).

Così il cda della fintech attiva nella gestione del denaro tramite app, joint venture tra il gruppo Sella e illimity che ha approvato il progetto di bilancio di esercizio 2023 segnato dal rilevante miglioramento dei risultati economici della Società.